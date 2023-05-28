İYİ Partili Erhan Kurt'un hayatını kaybetmesine tepki: 'Senin bu pis dilin yüzünden'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan'Not ettik' dedin, 'Daha hesap soracağız' dedin. 'Bunlar daha iyi günleriniz' dedin. 'PKK'lı' dedin, 'İllet' dedin, 'Zillet' dedin. 26 milyon insanı linç ettin. Her gün kin ve nefret kustun. Nihayet kin ve nefret dilin Ordu Gülyalı'da bir delikanlının canına sebep oldu. Bir delikanlı Emrah Kurt. Senin bu pis dilin yüzünden bu akşam AKP'li çeteler tarafından şehit edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Ordu'da Recep Tayyip Erdoğan destekçilerinin yaptığı kutlamalar sırasında yapılan saldırı sonucunda İYİ Partili Erhan Kurt hayatını kaybetti. Kurt'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya partilerden de tepki geldi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt Twitter hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan 'not ettik' dedin. 'Daha hesap soracağız' dedin. 'Bunlar daha iyi günleriniz' dedin. PKK'lı dedin. 'İllet' dedin, 'zillet' dedin. 26 milyon insanı linç ettin. Her gün kin ve nefret kustun. Nihayet kin ve nefret dilin Ordu Gülyalı'da bir delikanlının canına sebep oldu. CHP üyesi bir delikanlı Emrah Kurt. Senin bu pis dilin yüzünden bu akşam AKP'li çeteler tarafından şehit edildi. Rahat mısın, huzurlu musun? Nasıl uyuyacaksın Recep Tayyip Erdoğan? Bu delikanlının çocuklarına nasıl hesap vereceksin Recep Tayyip Erdoğan? Bir seçim için değer miydi? Başkan olmak için değer miydi? Bir canın bedelini nasıl vereceksin Recep Tayyip Erdoğan. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Böldün parçaladın memleketi. Yüce Allah senden bunun hesabını sorsun."