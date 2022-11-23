İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Size bir sürprizimiz var" denilerek partiye yeni katılım olacağı ilan edildi. Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Mehmet Özhaseki ve beraberindekileri kürsüye çağırdı. Özhaseki ile birlikte kürsüye gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti sıralarından AK Parti'ye katıldı. Özcan'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

2019 seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye başkanlığına aday olan Kürşat Engin Özcan, seçimleri kazanmasının ardından ilçenin yeni belediye başkanı olarak göreve geldi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana görevini sürdüren Özcan'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılacağı iddiası kulislerde dillendirilmeye başlandı.

BUGÜN ROZET TAKILDI

Özcan, bugün AK Parti grup toplantısında resmen partiye katılım sağladı. Kürşat Engin Özcan'ın rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

ÖZHASEKİ: HOŞGELDİNİZ, SEFALAR GETİRDİNİZ

Özcan'ın partiye katılması hakkında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Nazilli'de belediye başkanı olarak seçilen bir kardeşimiz de Nazilli'ye eserler kazandırmak istiyor. Bu nedenle bugün huzurunuzda AK Parti ailesine katılmak istiyor. Kendilerine hoş geldiniz sefalar getirdiniz demek istiyorum" dedi.

ÖZCAN: BURADA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DİLİYORUM

Rozet töreninin ardından kürsüye gelen Kürşat Engin Özcan ise, "Sayın bakanlarımız, vekillerimiz. Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum ama büyük Türk milletimize Düzce'deki deprem nedeniyle geçmiş olsun diliyorum" dedi.