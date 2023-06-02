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İYİ Partili Ayyüce Türkeş yemin etti, alkışlayanlardan biri de ağabeyi AK Partili vekil Tuğrul Türkeş oldu

Politika Haberleri

TBMM'de 28. dönem milletvekillerinin yemin törenine İYİ Partili Ayyüce Türkeş damga vurdu. Törene yakasında babası Alparslan Türkeş'in fotoğrafının olduğu rozet ile katılan Türkeş'i alkışlayan isimler arasında ağabeyi AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in de olması dikkatlerden kaçmadı.

TBMM'de 28. dönem milletvekillerinin yemin töreninde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İYİ Parti'den vekil seçilen Ayyüce Türkeş yemin etmek için kürsüye yakasında babası Alparslan Türkeş'in fotoğrafının bulunduğu bir rozetle geldi.

İYİ Partili Ayyüce Türkeş yemin etti, alkışlayanlardan biri de ağabeyi AK Partili vekil Tuğrul Türkeş olduKürsüye babası Alparslan Türkeş'in fotoğrafının bulunduğu rozetle geldi.

YEMİNİ SONRASI ALKIŞ TUFANI KOPTU

Meclis sıralarına bakarak yeminine "Büyük Türk Milleti önünde, namusum ve şerefim üzerine AND İÇERİM" sözleriyle son veren Ayyüce Türkeş'i alkışlayan isimler arasında yer alan bir vekil ise dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Partili Ayyüce Türkeş yemin etti, alkışlayanlardan biri de ağabeyi AK Partili vekil Tuğrul Türkeş oldu

ALKIŞLAYANLAR ARASINDA TUĞRUL TÜRKEŞ DE VARDI

TBMM yayını sırasında kameralara yansıyan görüntülerde AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in de İYİ Parti'den vekil olan kız kardeşi Ayyüce Türkeş'i alkışladığı görüldü.

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