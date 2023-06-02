İYİ Partili Ayyüce Türkeş yemin etti, alkışlayanlardan biri de ağabeyi AK Partili vekil Tuğrul Türkeş oldu

TBMM'de 28. dönem milletvekillerinin yemin törenine İYİ Partili Ayyüce Türkeş damga vurdu. Törene yakasında babası Alparslan Türkeş'in fotoğrafının olduğu rozet ile katılan Türkeş'i alkışlayan isimler arasında ağabeyi AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in de olması dikkatlerden kaçmadı.