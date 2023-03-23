İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Kırgınlık duymadım

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" diyerek ateş püsküren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine CHP liderinden ilk yorum geldi. Katıldığı canlı yayında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi eleştirir ama saygıyı korumak zorundasınız. Ağıralioğlu da eleştirebilir. Kırgınlık duymadım. Biz altı lider Türkiye'nin geleceğine odaklandık geçmişine değil." açıklamasında bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde yaşananlara zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Halk Tv canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Ağıralioğlu'na kırgın olmadığını belirtti.

"AĞIRALİOĞLU DA ELEŞTİREBİLİR, KIRGINLIK DUYMADIM"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Meral Hanımla görüşmedim. Artık kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız. Geçmişin kavgalarının bu ülkeyi ne hale getirdiğini biliyoruz. Siyasetçi eleştirir ama saygıyı korumak zorundasınız. Ağıralioğlu da eleştirebilir. Kırgınlık duymadım. Biz altı lider Türkiye'nin geleceğine odaklandık geçmişine değil.

"DEVLETİME SAYGILIYIM"

Zor koşullarda okudum. 7 kardeşiz. Babam memurdu. Halktan birisiyim. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Zor koşullarda okudum, zor sınavları kazandım. Devletin bütün kademelerinde çalıştım. Devletime saygılıyım. Devleti devlet yapan kurumlarıdır. Bakanlarla başbakanlarla çalıştım.

"İÇİMDE BİR FIRTINA YOK"

Düşüncelerimizi çok rahat söylerdik. Eleştirirdik. Neden olmaz olduğunu da söylerdik. Sonuçta karar siyaset organlarınındı. Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurullar devletin akademisi gibiydi. Buralarda her siyasi görüşten kişi vardı. Ama ne yazık ki kapatıldı. İçimde bir fırtına yok.

"HAYIR DİYENLERİ DE DİNLEYECEĞİZ"

Sakin bir insanım. İlk genel müdürüm bana dedi ki 'Kemal bir gün iyi yerlere geleceksin ama sana sadece evet diyenleri değil hayır diyenleri de dinle'. O gün bugündür bu da aklımdadır. Hayır diyenleri de dinleyeceğiz."