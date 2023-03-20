İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesiyle ilgili açıklama: Asla taviz vermeyeceğiz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin, "CHP Genel Başkanı, TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor. Biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Esas olan hassasiyetlerimizin devamını sağlayabilmektir. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yaptığı görüşmeye değindi.

İYİ PARTİ'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN İLK YORUM

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ettiğini dile getiren Zorlu, "Biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz. Bunu milletimize taahhüt ediyoruz. İYİ Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegane çimentodur. Bu işlevini ilelebet sürdürecektir" diye konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu.

"ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI GİTGİDE ARTIYOR"

Öte yandan Zorlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildirerek İYİ Parti'ye aday adaylığı başvurularının anbean arttığını söyledi. Farklı illere yerleştirilen depremzedelerin bulundukları yerde ayrı bir sandık konularak oy kullanmalarının arayışı içerisinde olduklarını belirten Zorlu, "Partimizin bu yöndeki başvurusu YSK tarafından kanun gerekiyor gerekçesiyle reddedildi. Biz de bunun üzerine nasıl bir kanun değişikliği yapabileceğimizi AK Parti ve CHP gruplarıyla bir araya gelerek TBMM'ye taşımanın çabasında olduk. Ancak şu ana kadar bir çözüme varabilmiş değiliz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı bir canlı yayında HDP'nin 6'lı Masa'da olmadığını vurgulayarak "O masada defalarca iddia edildiği gibi, HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"CHP, HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR AMA TALEPLERİNİ MASAYA GETİREMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olası görüşmesini saygıyla karşılayacağını belirten Akşener, "Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez" demişti.