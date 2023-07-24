İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolünü değerlendirdi

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında kullandığı, 'İki kişinin namusuna emanet edildi' ifadesi önemlidir. Bunun özellikle kamuoyumuz tarafından hassasiyetle irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır" dedi.

İYİ Partili Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında konuştu. Zorlu, ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Benzin 2021 Eylül'de 7,3 TL'ymiş. Temmuz 2023'e geldiğimizde 34,5. Bu gece bir rivayete göre 2 TL daha zam gelmesi planlanıyor. Aldığınız bu kararlarla 4,7 kat, bugünkü artış da gelirse Türkiye'de akaryakıtı 5 kattan fazla artırdınız. Çünkü döviz kurunu zıplattınız. Eylül 2021'de 8,4 TL'ymiş dolar. 2 yıl içinde 3,3 kat artmış. Türkiye'de enflasyon 2021'in temmuz ayında yüzde 18'di. 2 yıl içerisinde toplam yüzde 186'lık bir kümülatif enflasyon artışı olmuş. Maaşlara ne kadar zam geldi hepimiz biliyoruz. Hiç kimse suyu kabartmaya çalışmasın. Eylül 2021'de en düşük emekli maaşı ile bir emeklimiz 359 litre benzin alabilirken şimdi 217 litre benzin alabilir hale gelmiş" ifadelerini kullandı.