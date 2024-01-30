İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Can Atalay açıklaması: Tüm farklılıklarımıza rağmen hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karara tepki gösteren Zorlu, "İyi Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Bugün Can Atalay hakkında verilen hükmün Gazi Meclisimizde okunmasıyla milletvekilliği düşürülmüştür." diyen Zorlu, "Öncelikle İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uymaksızın hukuk aleminde yoklukla malul olan ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde izahı mümkün olmayan bir karara imza atarak bu hukuksuzluğun aracısı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu

"HUKUK DEVLETİ İLKELERİ İHLAL EDİLDİ"

İyi Parti Sözcüsü Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. Anayasal hakların kullanılmasını temin etmek görev ve sorumluluğunu taşıyan siyasi iktidarın bu anlayışıyla başta Hatay halkı olmak üzere milli irade hiçe sayılmıştır." dedi.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Zorlu, "Bu kapsamda İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.