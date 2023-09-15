İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cami İmamı Halil Konakcı'ya Yanıt Verdi

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cami imamı Halil Konakcı'nın şarkıcı Mustafa Sandal'ı hedef alan sözlerine ilişkin "Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucu liderine ve Türk milletinin değerlerine dil uzatamaz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz konusu şahıs hakkında soruşturma son aşamaya geldi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı söz konusu olduğu ifade edildi" dedi.

Cami imamı Halil Konakcı, sosyal medyada paylaştığı 'Müslüman kim, kafir kim?' videosunda şarkıcı Mustafa Sandal hakkında; "Bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit" sözlerini söyledi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından Konakcı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Şimdide kafir olduk öylemi. Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler" dedi.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Mustafa Sandal'ın paylaşımını alıntıladı ve Konakcı'ya şu tepkiyi gösterdi:

"Kıymetli Mustafa Sandal duyarlılığınız için teşekkürler. Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyetin kurucu liderine ve Türk Milletinin değerlerine dil uzatamaz! Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana konunun takipçisiyiz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz konusu şahıs hakkında soruşturma son aşamaya geldi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı söz konusu olduğu ifade edildi. Elbette vatandaşlarımızın merak ettiği gibi şu soruyu da sordum 'Peki buna rağmen hala toplumu provake eden açıklamalar yapılmasını neden önlemiyorsunuz?' 'Bu yaklaşımın devamı halinde çıkarma cezası verileceği' belirtildi. İYİ Parti, Cumhuriyet değerlerinin ilelebet savunucusu ve konunun takipçisi olmaya devam edecektir."

Sandal da Kürşad Zorlu'nun açıklamasını paylaştı ve şu notu düştü:

"Sn. Vekilim, dik duruşunuz ve nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Sizin gibi vekillerimizin mecliste şanlı Türk bayrağımızı ve Atatürk ilkelerini savunduğunu bilmek hem bir sanatçı, hem de iki evlat babası olarak beni mutlu ediyor. Var olun."

DİYANET İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Konakcı, daha önce "Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi... 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş, ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılmıştı.