İYİ Parti Milletvekili Beker'den gündem yaratacak sözler: Biz seçimi kazansak bakanlıkları oluşturamazmışız, Allah memleketi korumuş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi Ümit Özdağ'a ittifak ortaklarından habersiz bir şekilde bazı bakanlıklar için söz vermesinin yankıları sürüyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Diyelim ki 6'lı Masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında gündem yaratacak ifadeler kullandı. 6'lı Masa'nın seçim yenilgisine vurgu yapan Beker, "Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanlıkları oluşturamazmışız. Allah memleketi korumuş" dedi.

"HERKESE HER YETKİ DAĞITILMIŞ"

Seçim öncesi ittifak yapan 6'lı Masa liderleri, yenilginin ardından ittifakı dağıttı. Yerel seçimler öncesinde partiler de çalışmalarını hızlandırırken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa dışındaki Ümit Özdağ ile bazı bakanlıklar üzerinden anlaşmasına değinen Beker, şunları söyledi: "Zafer Partisi de ittifaka girdi, görüşmeler yapıldı. Daha başka partileri çağırdılar. Genel Başkanımız dedi ki, 'Muharrem İnce ile de görüşün' Ama Muharrem İnce'yi almadılar, Zafer Partisi'ni aldılar. Sonradan bakıyoruz seçim kaybedildikten sonra biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz. Genel Başkanımıza söylenmemiş, biz bilmiyoruz parti olarak. Bir partiye İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, Kültür Bakanlığı verilmiş. Herkese her yetki dağıtılmış.

"BİLMEDİĞİMİZ DAHA NE PROTOKOLLER VARDIR"

En sonunda ne oldu? Kendileri dedi ki, biz ikimiz görüşmüştük. Ama her şey ortaya çıktı. Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardır biz bilmiyoruz belki bunlar da yarın çıkacak. HDP ile protokol var mı bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz.

"ALLAH MEMLEKETİ KORUMUŞ"

Bunlar ortaya çıktıktan sonra diyelim ki 6'lı masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor. Adamlar "iyi ki kazanmamışız" diyor. Siz öbür tarafları hiç eleştirmiyorsunuz, devamlı Akşener hastalığına bulaşmış insanlar."