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İYİ Parti Milletvekili Akalın'dan 'Tek Adam' Rejimi Eleştirisi

İYİ Parti Milletvekili Akalın'dan 'Tek Adam' Rejimi Eleştirisi
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İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, yargının tarafsızlığını yitirdiğini ve üniversitelerin özerkliğinin tehdit altında olduğunu savundu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni "tek adam" rejimi olduğu iddiasıyla eleştirdi.

Mehmet Akalın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Rektörlerin ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerinin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanması Anayasa'ya aykırıdır" kararını anımsattı.

Akalın, bu kararın ülkenin kurumlarını sarsan sessiz bir deprem gibi olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "tek adam" rejimi olduğunu ileri süren Akalın, bu sistemde yasamanın yürütmeyi denetleyemez hale geldiğini ve yargının tarafsızlığını yitirdiğini iddia etti.

Akalın, kurumların bir kişinin iradesine teslim edildiğini ve üniversitelerin de bu zincire bağlanmak istendiğini ileri sürerek, ülkede özgürlük ve liyakatin güçlendirilmiş parlamenter sistem ile sağlanabileceğini öne sürdü.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle üniversitelerin özerk olacağını söyleyen Akalın, "Biz, karanlık koridorlarda değil, aydınlık kampüslerde geleceği inşa edeceğiz. Biz, susan değil, soran, sorgulayan, üreten üniversiteler istiyoruz. Bu topraklarda bir kez daha bilim susacaksa, bilsinler ki, biz susmayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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