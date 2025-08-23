İYİ Parti Manisa İl Başkanı Olağan Kongre Sürecini Duyurdu

İyi Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, 27 Ağustos tarihi itibarıyla partinin olağan kongre sürecinin başlayacağını duyurdu.

İlçe başkanlarıyla bir araya geldikleri toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan İksir, delege seçimleri ve kongre tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.

Başkan İksir konuşmasında, "İYİ Parti olarak çok zor engelleri aşarak bugünlere geldik. Her türlü engellemeye, arkamızdan çevrilen oyunlara rağmen Türk milleti adına doğrunun ve adaletin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugün burada 17 ilçe başkanımızla bir araya gelerek, genel idare kurulumuzun aldığı karar gereği 27 Ağustos'ta başlatılacak olağan kongre sürecimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Kongre takvimimizi, delege seçimleri ve kongre tarihlerimiz netleşince tekrar basınımızla paylaşacağız. 4. Olağan Kongre sürecimiz ülkemize, şehrimize ve partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA