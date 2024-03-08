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İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Gürhan Özcan Projelerini Paylaştı

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İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Gürhan Özcan, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri paylaştı. Özcan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, seçilmesi halinde bazı projelerini ilk 300 günde tamamlayacağını söyledi.

İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Gürhan Özcan, seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri paylaştı.

Özcan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, seçilmesi halinde bazı projelerini ilk 300 günde tamamlayacağını söyledi.

Özcan, "İlk 300" gün içinde vardiyalı çalışan anneler için gece kreşlerini hizmete alacaklarını, cadde ve sokak aydınlatmalarını tamamlayacaklarını, "sokak hayvanı" sorununu çözeceklerini, toplu ulaşımın 24 saat hizmet vereceğini, ilçe otogarlarının yenileneceğini, belediye hastaneleri açacaklarını, Gediz Nehri'ni temizleyeceklerini, vatandaşlara ucuz ekmek sunacaklarını söyledi.

Bütün projelerin maliyetini kendi gelirini oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçireceğini dile getiren Özcan, Manisa'nın girişimciliğin ve fırsatların şehri olacağını ifade etti.

Özcan, şehirde yatırımları ve istihdamı arttıracaklarını, markalaşmış, katma değerli ürünler üreteceklerini belirterek, bu sayede şehrin yaşam kalitesinin yükseleceğini, turizm potansiyelinin de harekete geçeceğini kaydetti.

Şehir şebeke suyunda yüzde 20'lik kayıp kaçağın önüne geçeceklerini aktaran Özcan, bu sayede Manisalılara mevcut fiyattan yüzde 50 indirimli şebeke suyu kullandırma imkanına erişeceklerini sözlerine ekledi.

Özcan'ın proje tanıtım programına partisinin Manisa İl Başkanı Zafer İksir ile Manisa Milletvekili Şenol Sunat da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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