Akşener'den bu kareye ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı futbol tutkusu üzerinden vurdu

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile olan tokalaşmasına dair ilk yorumunu yaptı. Akşener, "Sözüm ona yönettiği dış politikada yaşadığımız sıkıntılara rağmen ibretlik politikasızlığa şahit oluyoruz. Sayın Erdoğan, Sisi'yle hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ı futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşer Esad'la birlikte maça giderse şaşırmayın" dedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akşener Pençe Kılıç Harekatı'ndan uluslararası ilişkilere kadar birçok konuda konuştu.

ERDOĞAN-SİSİ FOTOĞRAFINA AKŞENER'DEN İLK YORUM

Akşener açıklamalarında sınırların kevgire döndüğünü ifade ederken, "Liyakatsızlığın faturasıyla yüzleşiyoruz. Sözüm ona yönettiği dış politikada yaşadığımız sıkıntılara rağmen ibretlik politikasızlığa şahit oluyoruz. Sayın Erdoğan, Sisi'yle hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ı futbol aşkı pamuk gibi yapmış" dedi.

"ESAD'LA DA MAÇA GİDERSE ŞAŞIRMAYIN"

Akşener bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkilerde "sil baştan" yapılabileceğini söylemesine ilişkin ise, "Yakında Beşer Esad'la birlikte maça giderse şaşırmayın" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Sisi ile tokalaşmasının ardından Mısır ile ilişkiler konusunda, "Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi noktaya taşıyalım istiyoruz" demişti.