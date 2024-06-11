Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı. Akşener, bir iş adamının Yargıtay'daki davasını çözmek için Beştepe'ye gittiği ve Ankara'da ofis açtığı iddialarını yalanladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise Akşener'in paylaşımına yorum yaparak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin suskunluğunu bozdu. Kendisi hakkında ortaya atılan "Bir iş insanının Yargıtay'daki davasını çözmek için gitti" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Akşener, o iddia için "Sadece şahsımı değil aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve sayın Cumhurbaşkanını zan altında bırakmaktadır." dedi.

"İYİ PARTİ'YE DÜŞMANLIK BİZE SADECE GÜÇ VERİR"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Meral Akşener'in paylaşımını alıntılayarak bir paylaşım yaptı. Dervişoğlu paylaşımında, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da." ifadelerini kullandı.

AKŞENER NE DEDİ?

Akşener, sosyal medya hesabından 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin iddilara yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında, bazı gazeteciler tarafından ortaya atılan iddiaları ve görüşme üzerinden medyaya yansıyan "asılsız" haberleri büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettiğini belirten Akşener, "Şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN HERHANGİ BİR YERİNDE, HERHANGİ BİR AMAÇLA OFİS AÇMADIM"

Akşener, bu gerçek dışı iddianın sadece şahsını değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da zan altında bıraktığını belirtti. "İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı." haberlerinin de gerçek dışı olduğunu belirten Akşener, "Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki, Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunun da kamuoyu ile paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım." dedi.

Akşener, "iş adamının dosyası için görüşüldüğü" ve "ofis açtı" şeklindeki iddiaların, bir gazetecinin habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olup gerçeklik taşımadığını vurgulayarak, en kısa zamanda hukuki yollara başvuracağını kaydetti.