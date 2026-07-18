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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Trabzon Milletvekili Aydın'ın oğlunun nişan törenine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Trabzon Milletvekili Aydın'ın oğlunun nişan törenine katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın oğlu Ertuğrul Aydın ile Pelin Nacar çiftinin Ankara'daki nişan törenine katılarak yüzük taktı ve çifte mutluluk diledi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın oğlunun nişan törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, milletvekili Aydın'ın oğlu Ertuğrul Aydın ve Pelin Nacar çiftinin Ankara'daki nişan törenine iştirak etti.

Dervişoğlu, nişan yüzüğünü taktığı çifte mutluluk diledi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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