İYİ Parti'den okul güvenliği kanun teklifi

İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, "okul güvenliği"ne ilişkin verdiklerini kanun teklifine ilişkin, "Temennimiz bu teklifin Meclis'te ortak akıl ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla değerlendirilmesi ve çocuklarımızın güvenliği için güçlü bir toplumsal mutabakatın oluşmasıdır." dedi.

Sunat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, okulların güvenliğine ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Okullardaki saldırılara ve güvenlik sorunlarına değinen Sunat, kanun teklifiyle "yeni nesil çocuk koruma modeli" inşa edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çocuk okula giderken ailesinin aklında artık sadece ders başarısı yok. 'Acaba bugün başına bir şey gelir mi' endişesi var. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde artık sadece eğitim vermeye odaklanamıyor. Şiddetten, tehditten ve giderek büyüyen güvensizlik ortamından da kaygı duyuyor. Bugün bir çocuk yalnızca okul bahçesinde tehdit altında değil. Telefon ekranında, sosyal medyada, dijital zorbalığın içinde, bağımlılık ağlarının hedefinde, şiddeti özendiren içeriklerin kuşatması altında. Bu nedenle okul güvenliği artık sadece okul kapısından başlamıyor. Yalnızca bir bina güvenliği meselesi de değil. Türkiye artık bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda."

Kanun tekliflerinin detayları hakkında bilgi veren Sunat, şu ifadeleri kullandı:

"Teklifimiz, daha fazla psikolojik danışman, daha erken müdahale, daha güvenli okullar, daha sorumlu dijital platformlar, çocukların silaha erişemediği daha güvenli bir Türkiye vizyonuna hizmet edecektir. O nedenle biz İYİ Parti olarak diyoruz ki okullar yalnızca eğitim verilen yerler değil, geleceğin inşa edildiği yerlerdir ve geleceğin güvenliği okulun güvenliğiyle başlamaktadır. Bu kanun teklifimizin arkasındaki temel anlayış da budur. Temennimiz bu teklifin Meclis'te ortak akıl ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla değerlendirilmesi ve çocuklarımızın güvenliği için güçlü bir toplumsal mutabakatın oluşmasıdır. Çünkü çocuklarımızın güvenliği hiçbir tartışmanın konusu değil, hepimizin ortak emaneti olmalıdır. Gelin, bir sonraki trajediyi beklemeden çocuklarımızı kaybetmeden bir an önce harekete geçelim."