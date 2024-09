İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş İstifa Etti

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aziz milletim. Bugün, büyük bir onurla sürdürdüğüm İYİ Parti üyeliğime veda ederken, içimde derin bir sorumluluk duygusuyla sizlere sesleniyorum. Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil; bilakis, millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır. Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğum İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, ülkemizin refahı, demokrasimizin güçlenmesi, milletin sesini duyurmak ve vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için var gücümle, gece-gündüz, yedi gün yirmi dört saat çalıştım. Buna en yakın şahit Kayserili hemşehrilerimdir. Nitekim 2 genel ve 2 yerel seçimde de Kayseri; İYİ Parti'ye, yurt genelinde aldığı ortalama oyun üzerinde oy vermiştir" dedi.

'İSTİFA KARARIMIN KAÇINILMAZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Sözlerini sürdüren Ataş, "Tüm bu süreçlerde, partimizin vizyonuna ve misyonuna olan inancım tamdı ve bu inançla hareket ettim. Ancak milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak için bu istifa kararımın artık gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur. Kalan sürem boyunca da yalnızca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışacak; sizlerin sorunlarına en doğru çözümleri bulma yolunda daha etkin bir şekilde hizmet vereceğim. İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi; İYİ Parti'nin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar, bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte, her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Bu yeni yolda, tek gayem milletime hizmet, tek hedefim ülkemizin aydınlık yarınlarıdır" ifadelerini kullandı.