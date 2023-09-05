İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel: Türk Çocukları Ete, Süte, Yumurtaya Ulaşamaz Hale Geldi

AHMET ÜNAL

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Kırıkkale'de; "Ekonomik krizin ortasında hayatta kalma mücadelesi veren sevgili halkımız gittikçe hızlanan, hızlandıkça cebimizden ve soframızdan daha fazla çalan zam yağmurlarına tutulduk. Bu yağmur bereket getiren yağmurlar değil, bereket götüren bir yağmur. Çocuklarının beslenme çantasına yeterli besin koyamayan annelerin evladına istediği kıyafeti, oyuncağı alamayan baba mahcubiyetini her gün görüyoruz. Türk çocukları ete, süte, yumurtaya ulaşamaz hale gelmiş durumda" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, bugün Kırıkkale'de son zamanlarda yaşanan zamlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yüksel, şunları söyledi:

"TÜRK ÇOCUKLARI ETE, SÜTE YUMURTAYA ULAŞAMAZ HALE GELMİŞ DURUMDA"

"Ekonomik krizin ortasında hayatta kalma mücadelesi veren sevgili halkımız gittikçe hızlanan, hızlandıkça cebimizden ve soframızdan daha fazla çalan zam yağmurlarına tutulduk. Bu yağmur bereket getiren yağmurlar değil, bereket götüren bir yağmur. Çocuklarının beslenme çantasına yeterli besin koyamayan annelerin evladına istediği kıyafeti, oyuncağı alamayan baba mahcubiyetini her gün görüyoruz. Türk çocukları ete, süte, yumurtaya ulaşamaz hale gelmiş durumda. İyi beslenememekten öğrenme güçlüğü ve bodurluk başladı.

Beka naralarıyla yeri göğü inleten ama asıl dertlerinin kendi şahsi politik bekaları olanlara sesleniyorum. Esas beka çocuklarımızın beslenmesidir. Esas beka çocuklarımızın eğitimidir. Sizin çocuklarınız lüks restoranlarda, yiyip içip eğlenirken, yıllığı 500 bin liralık özel okullara giderken, milletin evlatlarına patates, soğan lüks hale geldi. Dünyayı yönetiyoruz masallarıyla ekranlarda boy gösteriyordunuz. Şimdi birkaç milyar dolar için dün katil dediğiniz Suud prensinin ayağına gittiniz. Darbenin arkasındaki güç dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri şehrinin önünde kırk takla attınız. İçişleri eski bakanınız sahnelerde böğürürcesine bağırıyordu. 'Temmuzdan sonra bakın neler olacak? Nasıl ekonomimiz? Şaha kalkacak' diyordu. Temmuz da bitti, ağustos da bitti. Eylül geldi. Her şey bitti ama iki şey bitmiyor. Bir iktidarın yalanları, diğeri ise insafsızca, vicdansızca yaptığı zamlar.

"ASLA UMUDU KAYBETMİYORUZ, BİZ BURADAYIZ"

Şimdi iktidara hep birlikte soralım. Madem seçimden sonra temel besin maddeleri dahil her şeyin fiyatı beş on kat artacaktı, paramız pul olacaktı o zaman halkı niçin kandırdınız? 'Enkaz devraldık' diyemezsiniz. Çünkü yirmi bir yıldır kesintisiz iktidarda siz vardınız. Barınma krizini iki yıldır niye çözmüyorsunuz Çünkü sebebi sizsiniz. Dünyanın tersine faiz sebep enflasyon sonuç sözünü inatla ispat etmek için faizleri indir. Doların ve enflasyonun patlamasına neden ol. Ardından da doları tutmak için milyonlarca dolar rezervini yak. Seçim öncesi sırf kazanmak için bütçeyi kalbura çevir, seçimden sonra zamları ve vergileri vatandaşın sırtına bindir. Seçim sürecinde vermiş oldukları halkın gözünü boyayan vaatlerin çare olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir kısmı azınlığı, zenginleştirirken, çoğunluk halkı tamamen fakirleştirdiniz. Biz kadınlar artık bu yükü kaldıramıyoruz. Ama asla umudu kaybetmiyoruz. Çünkü biz buradayız. İYİ parti burada, kadınlar burada. Tencerelerini kaynatmaya, evlerini geçindirmeye, evladını büyütmeye çalışan kadınlar burada. Biz burada oldukça iktidara mahkum değilsiniz. Mecbur da değilsiniz. Sosyal adaletin sağlandığı hukukun üstün olduğu, yoksulluğun bittiği, insanca yaşamın sağlandığı günlerin tez gelmesi dileğiyle."