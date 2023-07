Türkiye'nin İsveç kararına İYİ Parti'den tepki: Tam bir geri adım atma metni

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin dün gerçekleştirilen üçlü görüşmeden "mutabakat" kararı çıkarken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu katılım protokolünün TMMM'ye sevk edilme sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Zorlu, "Adeta bir geri adım atma metni. İsveç'in, Türkiye'nin AB üyelik sürecine aktif destek vereceği belirtilmiştir. Bu nasıl gerçekleşecektir ve İsveç'in AB'deki gücü ne kadardır?" diye sordu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde en çok dikkat çeken konulardan birisi İsveç'in ittifaka katılıp katılmayacağı oldu. NATO'y üyelik için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeden "mutabakat" kararı çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sunacağı belirtildi.

"ADETA BİR GERİ ADIM ATMA METNİ"

İYİ Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edilme sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesinin ardından dün yapılan açıklamayı, Türkiye-NATO ilişkileri açısından ileriye doğru bir adım olarak değerlendirdiklerini ama bunun, "büyük ölçüde temennilerden oluşan, yarınlar için garanti taşımayan, adeta bir geri adım atma metni" olduğunu kaydetti.

"SİYASİ İKTİDARIN TUTUMU OLDUKÇA HATALI"

Türkiye onay vermediği sürece NATO'nun yeni üye kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Zorlu, "Haklı gerekçe ve çekincelerimizi kararlı, tutarlı ve iyi bir diplomasi ile uygulamak varken maalesef bir kez daha elimizdeki bu meşru imkan, siyasi iktidarın hatalı tutumuyla kaybedilmiş olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"İSVEÇ'İN AB'DEKİ GÜCÜ NE KADARDIR?"

Zorlu, İsveç'in terör suçlularının iadesi konusunda bugüne kadar hangi adımları attığını, Türkiye'nin taleplerine ne cevap verdiğini sorarak, şöyle devam etti; "Bugüne kadar resmi olarak kaç kişinin iadesi istenmiş ve olumlu cevap alınmıştır? İsveç'te milli değerlerimize yapılan saldırılara karşı yasal mevzuatta bir düzenleme yapma iradesi yetkili makamlarca açıklanmış mıdır? Dün yayınlanan bildiride İsveç'in, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine aktif destek vereceği belirtilmiştir. Bu nasıl gerçekleşecektir ve İsveç'in AB'deki gücü ne kadardır?"

"AÇIKLAMA METNİ AZİZ MİLLETİMİZ ADINA DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Türkiye'nin AB üyeliğine, üye ülkelerin tümünün mutabakatı ve oy birliği ile karar verileceğine dikkati çeken Zorlu, "Böyle bir tablo karşısında ancak bir temenni ifadesiyle varılan bu açıklama metni, aziz milletimiz adına düşündürücüdür. İsveç'in bu temennisinin Türkiye'nin kaygı ve talepleriyle örtüşen yanı nedir?" ifadelerini kullandı.

"TBMM'YE SEVK EDİLMEDEN ÖNCE KAYGILAR GİDERİLMELİ"

Kürşad Zorlu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevki konusunda şu değerlendirmeyi yaptı; "Önerimiz, söz konusu katılım teklifinin TBMM'ye sevk edilmeden önce mutlaka yukarıda bahsettiğimiz kaygılarımızı giderecek somut ve gerçekçi bir çerçeveye kavuşturulması gerektiği yönündedir. Bu tespit ve çekincelerimiz doğrultusunda ilgili protokolün TBMM'ye gelmesinden önce milletimiz adına gerekli gördüğümüz bu hususlarda nasıl bir ilerleme kaydedildiğini dikkatle takip ederek değerlendirme yapacağımızı kamuoyumuza arz ederiz."