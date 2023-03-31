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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan art arda tepkiler

Politika Haberleri

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İYİ Parti lideri Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel" ifadelerine yer verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena'dır, böyle korkutamazsınız" dedi.

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan art arda tepkiler

AKŞENER: EĞER GELECEKSEN SEN GEL

Akşener, konuyla ilgili açıklamasında "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan art arda tepkiler

KILIÇDAROĞLU: MERAL HANIM ASENA'DIR

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena'dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

victory victory:

Bunlar dan herşey beklenir bunlar abuk subuk insanlar la birleşiyor koltuk icin yazıklar olsun n eyseki goruyoruz

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M Tahir Kerimoglu:

Mağdur rolünü iyi oynuyorlar seçim yaklaştıkça kendileri yapıyor kendileri agliyor

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Oktay Tokmak:

Seneryo iyi yazilmamamis.Fazla prim çıkmaz. Eğer gerçekten. Biri bunu isteseydi orayi değil. Doğrudan sizi hedef alirdi

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