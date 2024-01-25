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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Arzu ettiğimiz neticeye ulaşacağız

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde arzu ettikleri neticeye ulaşacaklarını söyledi. Kavuncu, İYİ Parti'nin Türkiye'nin önüne yeni bir alternatif koymak için kurulduğunu, Türkiye'de iki kutup arasında sıkışmış siyaseti değiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde arzu ettikleri neticeye ulaşacaklarını söyledi.

İyi Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kavuncu, İyi Parti'nin Türkiye'nin önüne yeni bir alternatif koymak için kurulduğunu, Türkiye'de iki kutup arasında sıkışmış siyaseti değiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yapıyı değiştirmek için kendilerini ittifaka mecbur bıraktığını belirten Kavuncu, "Bunu da denedik, maalesef başarılı olamadık. İYİ Parti bu konuda samimiyetini tüm Türkiye'ye gösterdi. Maalesef 14 Mayıs ve akabinde 28 Mayıs'ta arzu ettiğimiz sonucu alamadık." dedi.

Kavuncu, daha sonra hür ve müstakil siyasete devam etme kararı aldıklarını anımsatarak, "Genel İdare Kurulumuzun yaptığı oylamada iki kez bu kararımızı hep beraber tescil ettik. Ben de bu kararın savunucularından biriydim." diye konuştu.

Yapılan ittifakla kazanılan belediyelerde parti teşkilatlarının ciddi sıkıntılar ve zafiyetler içerisinde olduğunu gördüklerini kaydeden Kavuncu, şöyle devam etti:

"Bir partinin üyesi olmak, o partiye aidiyet duygusunu taşımak nedir, bunu idrak etmeyen arkadaşlarımızın olduğunu gördüm. Aldığımız karardan sonra da bunların nasıl yolda döküldüklerine hep beraber şahit oluyoruz. Elbette ki hiçbir kayıptan memnun olmayız ama gidiş şekli, sebebi bana bu cümleleri kurma mecburiyetini getiriyor. Bu parti çok ciddi emeklerle kuruldu. Fakat zora gelineceği, işbirliği yapılmayacağı, belki birtakım imkanların elden gideceği görüldüğü zaman birtakım kişilerin nasıl sapır sapır döküldüğünü esefle takip ediyoruz. Gidenlere de uğurlar olsun."

İBB başkan adaylığını istediğini Genel Başkan Meral Akşener'e söylediğini kaydeden Kavuncu, "Dün adaylığım açıklandı. Memleketimize, İstanbullulara, partimize hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcup etmesin. 31 Mart'ta harika bir sonuç alacağız. İstanbul'da sadece büyükşehirde değil birçok ilçede de arzu ettiğimiz neticeye bu harika kadroyla ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun da yer aldı.

Öte yandan Kavuncu, vefat eden siyasetçi avukat Kazım Ayaydın'ın Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınan cenaze namazına da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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