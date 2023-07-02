İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti
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MHP eski İnegöl ilçe başkanı, İYİ Parti İnegöl kurucu ilçe başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Besler, İshakpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti
BURSA - MHP eski İnegöl ilçe başkanı, İYİ Parti İnegöl kurucu ilçe başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Besler, İshakpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
MHP eski ilçe başkanı, İYİ Parti kurucu ilçe başkanı Müfit Besler (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Başkanın cenazesi, ikindi namazına müteakipİshakpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile kalabalık cemaat katıldı.