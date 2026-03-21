İYİ Parti'den AK Parti'ye bayram ziyareti

İyi Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ak Parti'yi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi başladı. Bu çerçevede İYİ Parti heyeti, bayram dolasıyla Ak Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen görüşmede Ar-ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz başkanlığındaki heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet karşıladı.

"Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir ülke bırakmakla mükellefiz"

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin daha iyi olması için çalışacaklarını söyleyerek,"Buna mecburuz. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir ülke bırakmakla mükellefiz. Dolayısıyla bu da büyük bir sorumluluk yüklüyor. İnşallah daha iyi olacak, daha iyisi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin menfaatini ilgilendiren her konuda dayanışma içerisinde gayret edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur ise bu coğrafyada Türkiye'nin huzuru ve güveni için çalışmaya devam edeceklerin

Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde milletimizin her bir ferdinin hem demokratikleşme anlamında hak ve özgürlükler noktasında hem de refah düzeyinin daha iyi olması için gayret ediyoruz. İnşallah Gayretimizi devam ettireceğiz. Bu coğrafyada biz kadimden beri bütün kültürlerimizle, renklerimizle ortak payda da ise huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kadimden beri bir arada yaşayan bir milletiz. İnşallah bundan sonraki süreçte ülkemizin menfaatini ilgilendiren her konuda dayanışma içerisinde olarak gayret edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı