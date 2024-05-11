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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kullandığı siyaset dilinin hakaret, husumet ve hamaset içermeyeceğini belirterek, Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağını söyledi. Dervişoğlu, Korgan ilçesindeki belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kullandığı siyaset dilinin hakaret, husumet ve hamaset içermeyeceğini belirterek, " Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım." dedi.

Dervişoğlu, Korgan ilçesindeki belediye binası önünde vatandaşlara hitabında, Korgan ziyaretinin bir büyük yolculuğun önemli adımı olduğunu söyledi.

Vatandaşlara, "Madem ki Korgan'da belediye alıyoruz, neden Türkiye'de iktidar olmayalım?" sorusunu yönelten Dervişoğlu, "Korganlının yaptığını büyük Türk milletinin yapacağına inanıyorum. Korgan'dan başlayan, Ordu'dan başlayan bu değişimin bütün Türkiye'yi çepeçevre saracağına ve büyük bir iktidar yolculuğunu başlatacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Ben, İYİ Parti gemisini bir limana aldım." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Hani üzerimizde bir sürü spekülasyonlar yapılıyor ya İYİ Parti'nin ömrüne vade biçiyorlar. Limanda gemi şimdi, yarını planlıyor. Sizlerin gücüyle, iradesiyle, mücadele cehdiyle ve büyük Türk milletinin İYİ Parti gemisinin yelkenlerini rüzgarıyla şişirmesiyle o limandan çıkacak, fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz."

"Birbirimize sarılmadan, birbirimizi sevmeden bu sıkıntıların üstesinden gelemeyiz"

Gecesini gündüzüne katarak millet için mücadele edeceğini vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Sevdiklerinizle asla hasım olmayacağım, bunu iyi bilin. Kullandığım siyaset dili hakaret, husumet, hamaset içermeyecek. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım. Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa, o terin sahibi olduğunuzu kimseye unutturmayacağım. Gençlerimiz geleceklerine dair umutlarını yitirmiş, vize kuyruklarında umut arıyorlarsa o gençlere sahip çıkacağım. Dar ve sabit gelirlinin tencere kaynatamadığı ülkede çıkıp da başka yapay tartışmaların gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Korganlı dört mevsimi kara kış olarak yaşarken Türk siyasetinde hiç kimseye 'bahar vardır' dedirtmeyeceğim."

Dervişoğlu, vatandaştan destek isteyerek, "Siz benim yanımda olun, siz benim arkamda olun vallahi de billahi de dünyaya kafa tutarım. Yeter ki beni bırakmayın, yeter ki bizi bırakmayın. Bu ülkenin sarılacak yaraları var. Bu yaraları birbirimize sarılarak saracağız. Birbirimize sarılmadan, birbirimizi sevmeden bu sıkıntıların üstesinden gelemeyiz. Ben, bir evladınız olarak sizin yanınızda ve emrinizdeyim." dedi.

Müsavat Dervişoğlu, daha sonra İYİ Parti'den seçilen Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

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