İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Siyasi Gelişmeleri Değerlendirdi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Dervişoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda, siyasi yolculuğa başladıkları andan itibaren Türkiye'nin bütün problemlerinin ancak "biz" denilmesi halinde ortadan kaldırabileceğini söylediklerini belirtti.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Dervişoğlu, İYİ Parti olarak konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma önergesi verdiklerini anımsattı.

Dervişoğlu, partilerinde son dönemlerde yaşanan istifalarla ilgili de ayrılanların helallik isteyip gittiklerini belirterek, "Şahsi helalliklerimizi veririz ama biz bu büyük millet için bu bekası uğruna kendimizi feda ettiğimiz bu büyük devlet için siyaset yapıyoruz. Bu devlet için verdiğimiz, sergilediğimiz mücadele, akıttığımız alın teri bunlara haram olsun, zehir zıkkım olsun." diye konuştu.

"Esad gitti misafirlik de bitti"

Suriye'deki gelişmelere de değinen Dervişoğlu, "Suriye'de rejim yıkıldı. Esad gitti misafirlik de bitti. Bu hükümetin, bundan sonra acilen yapması gereken şeyler bellidir. Türkiye'de bulunan sığınmacıların öncelikle kendi ülkelerine dönmeleri bizim hükümetimiz tarafından teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşına yönelik çıkabilecek bir affın genel affa dönüşebileceğini, böyle bir planlamayı milletin affetmeyeceğini belirtti.

Parti olarak seslerinin arzu ettikleri gibi milletle buluşmadığını kaydeden Dervişoğlu, partililerden vatandaşlarla temasta olmalarını istedi.