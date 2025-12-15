İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin, "Biz, silahların susmasına değil, devletin ve milletin susturulmasına karşı durduk. Biz, terörün bitmesine değil, devletimizin, milletimizin onurunun yaralanmasına karşı çıktık." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde yaşananları eleştiren Dervişoğlu, "Biz, silahların susmasına değil, devletin ve milletin susturulmasına karşı durduk. Biz, terörün bitmesine değil, devletimizin, milletimizin onurunun yaralanmasına karşı çıktık. Biz, bu kanlı örgütün eline silah aldığı günden beri talep ettiği hiçbir şeyden vazgeçmediğini gördük." dedi.

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Karar yeter sayısını bile planladıkları komisyonda, 'hayır' oylarımızla onların 'evet' oylarını meşrulaştırmadık. Çünkü biz daha ilk günden o kaçak komisyonda komisyoncu olduğumuzu reddettiğimizi söylerken, o yapının hangi laf ebeliği yapılırsa yapılsın, hangi etiketle paketlenirse paketlensin, neyin üzerine bina edildiğini biliyor ve görüyorduk. Bu süreç, zehirli bir süreçtir."

Komisyonu ve DEM Parti'nin komisyona sunduğu raporu eleştiren Dervişoğlu, "Bu etnik bölücü terör örgütü ve arkasındaki emperyal güçler, hiçbir taleplerinden vazgeçmediler. Yanlış yolun şaşkın yolcuları, sizlere sesleniyorum, bugün attığınız ölümcül adımlarla bu örgüte ve ağababalarına hizmet ediyorsunuz. Milletimize ihbar ettiğimiz budur. Meşru müdafaa çağrımız da budur. Birinci vazifemizin gereği de budur." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın ilkelerinde, Cumhuriyet'in özü ve fikrinde, üniter yapının ve büyük Türk milleti olmanın gerçekliğini taşıdıklarını söyledi.