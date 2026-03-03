İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te partisinin milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.

Dervişoğlu, TBMM Bahçe Lokantası'nda basına kapalı olarak düzenlenen iftar programı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu programın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde milletvekillerine yönelik düzenlenen iftar programına bir tepki olup olmadığının sorulması üzerine Dervişoğlu, "En başından ifade ettik, daha önceden de planladık. TBMM Başkanı'nın vermiş olduğu iftar elbette önemli ama birçok konuda fikir ayrılıkları yaşıyoruz kendisiyle. Bugün bu iftarda kendi milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yapacağız. Bütün partiler de katılmıyor ayrıca. Biz de bugün burada iftar yapacağız. Cenabıallah burada yapmayı nasip etti. Mesele bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, düzenledikleri iftar programının Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmamaları ile ilgili olup olmadığına yönelik soruya karşılık da şunları söyledi:

"Biz o konuyla ilgili tepkimizi her alanda ifade ediyoruz, aslında görüşlerimizi ifade ediyoruz. Atılan yanlış adımların tekerrür etmemesi bakımından da ziyadesiyle önemsiyoruz meseleyi, özenle yaklaşıyoruz. Öbür tarafa şunu sorun: Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı bir iftar var ama o iftarın akabinde TBMM çalışma yapamayacak. Böyle şeyleri planlarken Meclis'in çalışma performansını etkilememeye de özen göstermek lazım."