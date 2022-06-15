İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Türkiye maalesef su sıkıntısı çeken bir ülke"

"Yapılan değerlendirmelere göre topraklarımızın yaklaşık yüzde 60'ı çölleşmeye eğilimli"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye maalesef, su sıkıntısı çeken bir ülke. Kuraklığa, arazi bozulmasına ve çölleşmeye karşı son derece kırılganız. Yapılan değerlendirmelere göre topraklarımızın yaklaşık yüzde 60'ı çölleşmeye eğilimli. Yağış dağılımında iklim krizi nedeniyle gerçekleşeceği öngörülen değişimler, daha aşırı yağış olaylarına ve uzun süreli kuraklıklara yol açarak, ülkemizin toprak erozyonuna karşı kırılganlığını maalesef daha da arttıracak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Pençe Kilit Operasyonunda şehitler olduğunu hatırlatarak, "Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer. İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir. Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım. Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap. Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök. Pençe Kilit Operasyonu'nda vatanımızı terör örgütüne karşı korurken şehit düştüler. Başımız sağ olsun. Her bir evladımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailelerine ve sevdiklerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim onları korusun, bize acılarını göstermesin" ifadelerini kullandı.

Sel felaketleri

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki sel felaketlerine dikkat çeken Akşener, "Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden İlkay Yiğit, Muhammed Şahin, Mustafa Demirel ve Ramazan Gök'e Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine de sabırlar diliyorum. Ülkemizde yaşanan doğal afetlerin giderek artmasının bir sebebi var. Dengesini bozduğumuz doğamızın bize bir mesajı var. Yaşadığımız bu felaketlerle bize fark ettirilmek istenen bir gerçek var. 2 gün sonra, yani 17 Haziran günü Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. İklim krizi, tüm dünyayı ama özellikle de konumu nedeniyle ülkemizi derinden etkileyen acil sorunlarımızdan biri. Ülkemizin içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, 'Antropojenik', yani insan eliyle meydana gelen iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle gittikçe daha da kuru bir bölge haline geliyor. Türkiye maalesef 'su sıkıntısı çeken' bir ülke. Kuraklığa, arazi bozulmasına ve çölleşmeye karşı son derece kırılganız. Yapılan değerlendirmelere göre topraklarımızın yaklaşık yüzde 60'ı çölleşmeye eğilimli. Yağış dağılımında iklim krizi nedeniyle gerçekleşeceği öngörülen değişimler, daha aşırı yağış olaylarına ve uzun süreli kuraklıklara yol açarak, ülkemizin toprak erozyonuna karşı kırılganlığını maalesef daha da arttıracak. Ayrıca, ısınma nedeniyle göller ve akarsular gibi su kaynaklarımızdaki kayıpların derin bir su krizine yol açması riskiyle de karşı karşıyayız. Bu risk artan maliyetlerden dolayı toprağını boş bırakmak zorunda kalan, suya erişemeyen ya da erişse bile çok yüksek fiyatlarla erişen çiftçilerimiz için çok daha hayati" diye konuştu.

Ekonomi eleştirisi

Türkiye ekonomisinin ödemeler dengesi krizine gittiğini savunan Akşener, "Ancak açıklanan makroekonomik verilerden daha korkunç bir şey daha var. O da devlet terbiyesinden, ciddiyetten ve liyakatten nasibini almamış bir zihniyetin hala yönetimde olması. Bu liyakatsiz ekonomi yönetiminin elinde Türk milleti olarak çok büyük bir imtihandan geçiyoruz. Her gün saçma sapan açıklamalar dinliyor, akıl dışı kararlarla karşı karşıya kalıyor ve büyük bir beceriksizliğin cefasını çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

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