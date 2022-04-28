İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da esnaf ziyaret etti

ANTALYA (İHA) - Antalya'da esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmalı ve asgari ücret yeniden güncellenmelidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il ve esnaf ziyaretleri geldiği Antalya'da ilk durağı Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalıyol) oldu. Yoğun bir kalabalığın karşıladığı Akşener, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Esnaf ziyareti öncesinde otobüsten inerek vatandaşlara seslenen Meral Akşener, 20 Ocak 2020'den beri ilkini Antalya'dan başlattığı, il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan esnaf gezdiğini hatırlatarak, "Bu yolculuğa çıkış ve Antalya'yı ilk durak olarak tercih etme nedenim şuydu; Antalya hem turizmin hem tarımın, hem çiftçinin, hem köylünün, hem şehirlinin, bir ölçüde sanayinin bir arada bulunduğu nadir şehirlerimizden biriydi. ve oradan başladık, çiftçiyi dinledik, bu esnaf dükkanlarının içinde herkesi dinledik. Gerçek derdi Türkiye'yle, kamuoyuyla paylaşıp, siyasetçiyi sizin dertlerinizle ilgilenmeye, dertlerinize çözüm üretmeye mecbur tutmak için benim gibi herkesin aranıza gelip, şuculuktan, buculuktan kurtulup, seçmenin velinimet olması için çıktığım bu yolculuğun bugün geldiği nokta işte burasıdır" diye konuştu.

Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmadı gerektiğini söyleterek, "Asgari ücret yeniden güncellenmelidir" dedi.

Burada dükkanlarını ziyaret eden Akşener, siyasi konuşma yapmayacağını söyleyerek, esnafa zeytin ağacı hediye etti. Akşener, kalabalıkta ailesini kaybeden küçük bir kız çocuğu ile yakından ilgilendi.

Akşener'in bir sonraki durağı üniversite öğrencileri ve esnafın yoğun olarak bulunduğu Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki Kafeler Caddesi oldu. Burada da kendisini karşılayanlara kısa bir konuşma yapan Akşener, daha sonra esnafları ziyaret edip dertlerini dinledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika