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İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da milletvekilleriyle bir araya geldi

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki bir restoranda partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı Üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da milletvekilleriyle bir araya geldi

ANKARA - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı Üyeleri ile Ankara'da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki bir restoranda partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı Üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Ankara Politika Haberler

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