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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkoğlu, Kayseri'de partililerle buluştu

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkoğlu, Kayseri'de partililerle buluştu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kayseri'de partililerle bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kayseri'de partililerle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Türkoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 19 Eylül'de Aksaray'da "Bayrak Açıyoruz" mitingi düzenleyeceklerini belirterek, vatandaşları mitinge davet etti.

Tekstil sektöründe sıkıntılar yaşandığını ve çalışabilir nüfusun üçte birinin işsiz olduğunu öne süren Türkoğlu, işsizlik ve enflasyona ilişkin rakamları paylaştı.

Kurtuluş Parkı'ndaki er şehit aileleri ve er gazilerini ziyareti sırasında yaşanan arbedede rahatsızlanmasını hatırlatan bir basın mensubunun olayla ilgili hukuki süreç başlatıp başlatmadığını sorması üzerine Türkoğlu, yaşan olay nedeniyle tüm polis teşkilatını zan altında bırakmanın doğru olmayacağını dile getirerek, "Ama bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gerekli işlemleri yapacağım. Sonuna kadar da takip edeceğim." şeklinde konuştu.

Toplantıya, İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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