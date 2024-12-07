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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan: Babam kumar oynamasaydı, Türkiye'nin 5 büyük holdingini satın alırdı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan: Babam kumar oynamasaydı, Türkiye'nin 5 büyük holdingini satın alırdı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Aslan, hem siyasete giriş sürecinden hem de babası Fahrettin Aslan ile olan anılarından bahsetti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'na konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

Aslan, toplumda kendisine yönelik önyargılara değinerek şu ifadeleri kullandı: "Seni zengin züppesi zannederdik, hakkını helal et' diyenleri duydum. İnsanların algılarının, gerçekleri tanıyınca nasıl değiştiğini görmek ilginç bir deneyim oldu. Öte yandan, zamanında yemek ısmarladığım insanlar bugün yazar olmuş, hakkımda olumsuz konuşuyor. Bu durum beni şaşırtıyor ama mücadelemi asla etkilemiyor."

"BABAM KUMAR OYNAMASAYDI, TÜRKİYE'NİN 5 BÜYÜK HOLDİNGİNİ NAKİT PARAYLA SATIN ALIRDI"

Babası Fahrettin Aslan'ı anan Mehmet Aslan, babasının hayatına dair çarpıcı detaylar paylaştı. "Babamın oğlu olmaktan gurur duyuyorum. Babam, Türkiye'de sahne dünyasının duayen isimlerinden biriydi. Bana vasiyeti, 'Hayatta her şeyi yap ama kumar oynama' oldu. Oysa kendisi kumar oynamasaydı, Türkiye'nin 5 büyük holdingini nakit parayla satın alacak kadar varlıklı bir insan olabilirdi" diyerek, babasının hayatından aldığı dersleri anlattı.

Mehmet Aslan, siyasete girmesinin nedenlerini de açıkladı. Topluma fayda sağlama amacıyla aktif bir rol üstlendiğini belirten Aslan, "Siyasete girmemin temel nedeni, ülkemizin geleceği için sorumluluk almak istememdir. İnsanların sorunlarına çözüm üretmek ve daha iyi bir Türkiye için çalışmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı" dedi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika
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