İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner İstifa Etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ece Güner, İstanbul ve Ankara'da iş birliği tekliflerini reddetmesi nedeniyle partiden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ece Güner, partinin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da iş birliği tekliflerini reddetmesi nedeniyle İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın eşi İYİ Partili Ece Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Güner, İYİ Parti'nin 4 Aralık'taki GİK toplantısından çıkan yerel seçimlere 'Hür ve müstakil girme' kararını doğru bulmadığını belirterek, "Bildiğiniz gibi en azından İstanbul ve Ankara'da iş birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir. Yıllardır tek adam sistemine karşı mücadele ediyorum. Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.