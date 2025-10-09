İYİ Parti'den Meclis'teki PKK Sloganlarına Tepki

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM DEM Parti grup toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmasına ilişkin, "Burası Meclis, bu sloganlar kabul edilemez. Bu durum, kutsal Meclis çatısı altında hiç kimsenin tahammül edemediği, görmeyi arzu etmediği, istemediği bir olaydır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenlendi. Kavuncu, "Burası Meclis, bu sloganlar kabul edilemez. Bu durum, kutsal Meclis çatısı altında hiç kimsenin tahammül edemediği, görmeyi arzu etmediği, istemediği bir olaydır. Buna en şiddetli şekilde tepki gösterdik. Hem Meclis Genel Kurulu'nda hem dün Genel Başkanımız grup toplantısında bu tepkiyi en yüksek tondan haykırdık ve muhataplarına da ilettik. Bunu söylediğimizde de inanılmaz bir tepkiyle karşılaştık. Neydi bu tepki? Bakın bu hadiselere ve olaylara nasıl yaklaşıldığının, nasıl bölücü bir zihinde ve akılla konuyu ele aldıklarının çok net göstergesi. Biz dedik ki; 'Bir terör örgütü lideriyle ilgili Meclis çatısı altında onun lehine bağıramazsınız, onun lehine tezahürat yapamazsınız. Bu bir kanaat önderi değil, bir terör örgütü lideridir' dedik ve bunun üzerine bize 'Siz Kürtlerle ilgili söz söyleme hakkına sahip değilsiniz' denildi. Böyle bir zihin, böyle bir anlayış olabilir mi? Problemin, sıkıntının, ayrımcılığın, bölücülüğün başladığı nokta burası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan her vatandaş bizim vatandaşımızdır. Biz onun etnik kimliğine, mezhebine, soyuna sopuna bakarak mı konuşacağız? veya birtakım siyasi partiler belli kimlikleri temsil ederek mi siyaset yapacak? Böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşım olabilir mi? Bunu da şiddetle reddediyoruz, asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLETE ANLATAMAZSINIZ'

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu üyelerinin İmralı'ya gidip gitmemesiyle ilgili tartışmalara ilişkin Kavuncu, "Zaten her şeyi söylüyor, her türlü mesaj veriliyor. Komisyonun oraya gitmesi, onun dinlenmesi amacıyla falan değil. Milleti aptal yerine koymayın. O komisyonun oraya gönderilme sebebini hepimiz çok net olarak biliyoruz. Bu arzunun neden kaynaklandığını da çok net olarak biliyoruz. Yoksa sayfa sayfa açıklamalar yayınlanıyor, gidip görüşenler döndüklerinde söylediği her şeyi kamuoyuyla paylaşıyor. Ama komisyonun oraya gitmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulmuş bir komisyonun oraya gidip bir ziyarette bulunmasının anlamı, ifade ettiği maksat bambaşkadır. Bunu bu millete anlatamazsınız" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,