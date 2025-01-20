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İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

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İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifanın ardından Meclis koridorları, Karaman'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla çalkalandı. Bu, İYİ Parti'den peş peşe yaşanan istifalara eklenen son isim oldu.

İyi Parti'de yaşanan peş peşe istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini belirtti. Bu istifa sonrası İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 28'e düşerken Ünal Karaman'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Meral Akşener'e yakınlığı ile tanınan eski futbol adamı Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti'ye geçiyor

VEKİL SAYISI 28'E DÜŞTÜ

Karaman'ın istifasıyla birlikte Meclis'teki dağılım da değişmiş oldu. 2023'teki genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu. Bu istifayla birlikte İyi Parti'nin milletvekili sayısı 28'e geriledi.

AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Karaman'dan önce, yine Meral Akşener'e yakınlığı bilinen partinin sözcüsü Kürşad Zorlu da istifa etmişti. Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Kulislerde Ünal Karaman'ın da AK Parti'ye geçeceği konuşulmaya başlandı.

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMGk:

Her vatansever'in yeri Ak partidir....

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

geç mama var

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Paranın, malın ve mülkün satın alamayacağı hiç bir dava, insan, görüş yoktur. Bunun örneklerini Sinan Oğan’da, Meral Akşener’de ve daha düzinelerce sözde dik duruşlu siyasilerden gördük.

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Bunlar milliyetçiliği yanlış anlamış milliyetçilik yanlışın peşinden koşmak değildir milliyetçilik doğrunun peşinden gitmektir yazık aldığınız paralardan

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

geçin efendiler geçin, kim tutar sizi. vatan, millet, bunlar edebiyat.

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Haber YorumlarıLetgohesap null:

bir insan iyi partiden ak partiye nasil geçer? ideolojik farklar var bikere sorgulanmali bu durum

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Meral, düzgün adam gibi yapaydı şu işi yüzde 20 oyu vardı.

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Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

Geçmişte Her ne kadar siyasi çizgisi belli olsa da, karakteri ve kişiliği ile herkes tarafından saygı görürdü. Bu durum İYİ partiden aday olunca biraz zedelendi. Ama şimdi eğer AKP veya CHP ye geçerse kendini bitirmiş olur. Toplum tarafından artık kendisine saygı duyulmaz. Adamlık, Dürüstlük, Doğruluk rafa kalkmış olur yerine rant, çıkar, koltuk sevdası gelir Ünal Reis.

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Haber Yorumlarıufo:

fırıl fırıl dak

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

iyi partiye yakışmamış dı MHP de böyle

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