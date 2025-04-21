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İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
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İYİ Parti'den istifa eden Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti'ye geçti. Özel ve Karabatı'ya parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı.

İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN İKİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda hem güncel gelişmeler değerlendirildi hem de partinin saflarına katılan yeni isimler kamuoyuna duyuruldu. İYİ Parti'den istifa eden Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

ROZETLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Özel ve Karabatı'ya parti rozetleri, MKYK toplantısı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında takıldı.

İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

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Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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