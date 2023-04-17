İYİ Parti'den 'dolandırıcı ve küfürbaz aday' iddialarına cevap

İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran, partisinin birinci sıra milletvekili adayı hakkında sosyal medyada yer alan "küfürbaz, dolandırıcı ve borsa spekülatörü olduğu" yönündeki iddialara cevap vererek, "AK Parti'de, MHP'de bir tane borsacı var mı? Demek ki en doğru kriter bizdeymiş" dedi.

İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran, parti binasında düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Mehmet Gürban'ın "borsa spekülatörü, küfürbaz ve dolandırıcı olduğu" yönündeki iddialara da cevap verdi. Gazetecilerin sorusu üzerine iddialara cevap veren Gürban, "Birinci sıradaki adayımız, Gaziantep'te çok fazla değilse bile Türkiye genelinde tanınırlığı yüksek. Bende sonradan araştırdım. Bir baba olarak küfür kesinlikle savunulamaz. Bir baba olarak kız çocuğunuza, 8 yaşındaki kız çocuğunuza, eşinize yapılmış bir küfre karşı nasıl bir tepki verirsin. Bu arkadaşımız da bir tepki vermiş ve bunu Twitter üzerinden vermiş. Abartılı bir şekilde ama karşı taraftan yapılan küfrü gördüğünüzde, arkadaşımızın abartılı küfrü bile hafif kalıyor. Arkadaşımız o küfredeni mahkemeye verip, 6 ay cezaevinde yatmasını da sağlıyor. Hatta cezaevinden çıkan kişi bu davranışından dolayı arkadaşımızdan özür diledi. Onun haricinde arkadaşımız 'dolandırıcı' denilerek suçlanıyor. Arkadaşımız 'Şunu al' diyor, alıp kazandığı zaman hayranları 'baba' diyor. O kağıt kaybettiği zaman 'dolandırıcı' diyorlar. Böyle bir şey yok. Dosyasına da baktırttık. Dosyalarında da trafik cezası kadar ceza yemiş. Ben bu konuda araştırmayı ne genel merkezden ne de devletten daha büyük araştırma yapabilecek pozisyonda değilim. Savcılıktan adaylık belgesini almış, bunu benim yargılama gibi, kamuoyunun yargılama gibi bir durumu olabilir mi? Olamaz. Kriter olarak illaki avukat, doktor mu olmalı? Türkiye'nin en büyük borsa uzmanından bahsediyorsunuz ve bitmiş bir ekonominin yönetimine gelecek bir ülkeden bahsediyorsunuz. Hangi dalda uzman ekibiniz olmayacak. Eksiğiniz varsa dışarıdan ihraç edeceksiniz. İhraç etmektense bedenden koymak var ve bu arkadaş Antepli. AK Parti'de, MHP'de bir tane borsacı var mı? Demek ki en doğru kriter bizdeymiş. Demek ki başarılı bir iş adamı ki bu pozisyonda" dedi.

İddialar nedeniyle başka bir adayın istifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Gürban, "İstifa edecek olan adayımızın bizim kendi içerimizde yaptığımız oylamada en çok istenilen bir abimiz olduğu ama ben umarım ki istifa etmiyordur, etmeyecektir. Partiden istifa etmemesi, adaylıktan istifa etmesi bence ayrıca bir hata olur" diye konuştu. - GAZİANTEP