İYİ Parti'den Cumhurbaşkanına Koalisyon Eleştirisi

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, " Türkiye'de adı konulmamış bir koalisyon söz konusudur. Bu koalisyon, Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresi, Türkiye'nin, milletimizin geleceği ve yeni anayasa üzerinden ciddi bir pazarlığın ortasındadır" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Türklüğün, ırksal bir kavram olmadığını belirterek, "Bu ülke, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Cumhuriyeti, yani Türk milletinin Cumhuriyeti'dir. Türklük, bir etnik kimlik değildir; Anayasa'da var olan bir olgudur ve bir gerçekliktir. Türklük bir tarihin adıdır. Türklük kendi toprağında bir taraf değildir, bu toprağın sahibidir. Türklük kapsayıcılıktır, kucaklayıcılıktır. Türklük, en başta bir garantidir; bu topraklarda, bu milletle bir ve bütün olmanın garantisidir. Türklük bir yuvadır, cennet gibi bir vatanı vardır. Bu, bir zihniyet meselesidir ve Sayın Cumhurbaşkanı gibi, Meclis Başkanı gibi zihniyete sahip olanların, acilen bu terminoloji ve kavramları kullanırken nelere yol açtıklarını anlamaları açısından kendilerine çekidüzen vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'HÜSEYİN YAYMAN'A DA İŞLEM YAPMAK LAZIM'

Kavuncu, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili soru üzerine, "Bu olanları bence, 'Normalleşme' söylemiyle başlayan, gölge bakanlarını görevdeki resmi bakanlara yollayan ve sürekli el yükselten CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e sormak gerekir, bize değil. Bu olanları umut hakkından bahseden, İmralı'daki vatan toprağını kirletmesi yetmiyormuş gibi Gazi Meclis'i de kirletmek için teröristbaşını çağıran, Türk-Kürt diye iki taraftan bahseden Bahçeli'ye sormak gerekir. Esenyurt'ta neler olduğunu; sürecin en can alıcı noktasında, hiçbir gazetecinin uçakta sormaya cesaret edemediği, sürekli nabız yoklayıp tepkileri ölçen, hem Sayın Özel'i hem de ittifak ortağını tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanına sormak gerekir. Esenyurt'ta neler olduğunu, her fırsatta bizi yeterince muhalif olmamakla suçlayan, yeni anayasa pazarlığında seçmenlerini güdülecek bir unsur gibi öne süren, terör örgütüyle ilişkisini de kesmeyen DEM'e sormak gerekir. Bunun yanında, Genel Başkanımıza televizyonda hakaret eden, Esenyurt Belediye Başkanının tutuklanmasına sebep olan, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişiyle yemek yiyen Hüseyin Yayman'a sormak gerekir. Esenyurt Belediye Başkanının tutuklama gerekçeleri kamuoyu ile paylaşıldığı gibiyse hemen şimdi Hüseyin Yayman'a da işlem yapmak lazım. Türkiye'de adı konulmamış bir koalisyon söz konusudur ve koalisyonun ana unsurları da bunlardır. Bunlar; Kandil, teröristbaşı ve uluslararası aktörlerle bir süreç ilerletiyorlar. Bu koalisyon, Sayın Cumhurbaşkanının görev süresi, Türkiye'nin, milletimizin geleceği ve yeni anayasa üzerinden ciddi bir pazarlığın ortasındadır. Ben milletimize çağrı yapıyorum. Bu aktörler Türkiye'yi bir pazarlık masasına çevirmiş durumdadır. Buna, 'Dur' demek hepimizin görevidir" diye konuştu.