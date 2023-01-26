İYİ Parti'den 'Cihan Paçacı' açıklaması: İstifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergiledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına yönelik, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil" açıklamasıyla gündem yaratan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cihan Paçacı'nın istifa etmesi ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

"AÇIKLAMASI MAKSADININ DIŞINA ÇIKARTILDI"

Paçacı'nın açıklamasının maksadının dışına çıkartıldığını belirten Zorlu, "Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı'nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür. Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

"İYİ Parti kurulduğundan beri Türk siyasetinde milletimizin sesi ve iradesinin temsilcisi olmuştur. ve önümüzdeki seçimleri kazanarak Cumhuriyetimizin 100. yılında memleketimizi hak ettiği konuma taşıma iradesi tamdır. Allah'ın izniyle, Mayıslar bizimdir! Saygılarımızla…"

İşte Zorlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama;

NE OLDU?

Cihan Paçacı, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İYİ Parti, Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?" sorusuna cevap veren Paçacı, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" dedi.

Paçacı, partisinin ve Akşener'in iradelerini koruyup kollamak amacıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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