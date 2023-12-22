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İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen "istifa" mesajı ortalığı fena karıştırdı

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Yerel seçimlerde CHP ile ittifak kararı alınmamasına tepki gösteren çok sayıda vekilin istifa ettiği İYİ Parti'de sular durulmuyor. İstifa dalgasının parti içinde yarattığı bir kriz de üyelere gönderilen "istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği" konusunda gönderilen bilgilendirme mesajı oldu. Söz konusu SMS'lerden birini paylaşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz" dedi.

Seçimde CHP ile ittifakı savunan milletvekillerinin teker teker partiden istifa etmesiyle depremin yaşandığı İyi Parti'de bu kez SMS krizi çıktı. Parti üyelerine "istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği" konusunda cep telefonu mesajları gelmeye başladığını ifade eden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz" dedi.

İSTİFALARIN ARDINDAN BU KEZ SMS KRİZİ YAŞANIYOR

İYİ Parti'de CHP'nin "yerel seçimlerde işbirliği" teklifini reddetmesiyle birlikte birbiri ardına istifalar gelmeye başladı. Ankara ve İstanbul için istisna yapılmasını ve işbirliği kurulması gerektiğini düşünen partililer ya istifa etti ya da merkez tarafından istifaları istendi. İstifa dalgasının parti içinde yarattığı bir kriz de üyelere gönderilen "istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği" konusunda gönderilen bilgilendirme mesajı oldu.

PARTİ ÜYELERİNE "İSTİFA" MESAJI GİTMEYE BAŞLADI

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, söz konuş mesajlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda, "Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İyi Parti'den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu menüsünden İyi Parti'den istifa edebilirsiniz" yazıyor.

İYİ PARTİ: GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ

"Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz" diyen Kavuncu, devamında şöyle yazdı; "Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!"

İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen 'istifa' mesajı ortalığı fena karıştırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Meral Akşener Buğra Kavuncu İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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