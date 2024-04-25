İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinden sonra istediği sonucu alamayan İyi Parti'den art arda istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyadan açıklama yapan Birol Aydemir, parti üyeliğinden ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"BU NEDENLE SİYASETE GİRDİM"

Aydemir istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " İyi Parti'deki görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım. Siyaseti sadece ülke ve milletimiz için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüm. Bu nedenle siyasete girdim. Çünkü kurumsallığın oldukça zayıf olduğu ülkemiz; sosyal, ekonomik, hukuki tüm bileşenleri ile siyasetten aşırı derecede etkileniyor.

"AYNI ROTADA İLERLEYEMEYİZ"

Ülkemizin mevcut siyasi atmosferindeki 'doğru' alternatif olma yolunda partimizin karar alıcı organlarında fikirlerimi beyan etmekten geri durmadım. Ancak, maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İyi Parti'den ayrılmaya karar verdim. Ancak, bundan sonra da bilgi ve tecrübemi ülkemizin hizmetine sunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya/üretmeye inşallah devam edeceğim."

DEVA PARTİSİ'NDEN İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun eski başkanı Birol Aydemir, 2022 yılında DEVA Partisi'nden istifa ederek İyi Parti'ye katılmıştı. Aydemir'in rozetini TBMM'deki grup toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takmıştı.