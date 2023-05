İYİ Parti Artvin İl Örgütü Valilik Önünde Miting Düzenledi

UĞUR İSTANBULLU

Seçimlere saatler kala İYİ Parti Artvin il örgütü Artvin valiliği önünde milletvekili adaylarının katılımıyla miting düzenledi. Mitingde konuşan İYİ Parti Artvin İl Başkanı Yusuf Sağlam, "Sayın iktidar bizi terörle ilişkilendiriyorsunuz ve bir aynaya bakın siz Gaffar Okkanı şehit eden HÜDA-PAR'lıları listelerinizden aday gösteriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Artvin il örgütü Artvin Valiliği önünde milletvekili adaylarının katılımıyla miting düzenledi. Mitingde konuşan İYİ Parti Artvin İl Başkanı Yusuf Sağlam, "Şunu hatırlatmak istiyorum; biz Millet İttifakıyız ve bu ittifakın içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat parti ve DEVA partisi var ve Millet İttifakı 6 partiden oluşan bir ittifaktır. Bu ittifakın içinde başka parti görüyor musunuz arkadaşlar. Buraya bir kulp takarak bizi yani ittifakımızı ve bizi terörle ilişkilendirip nemalanmak istiyorlar ama buradan diyorum ki size buradan ekmek çıkmaz" diye konuştu.

"KİM KİMİNLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORSA HER ŞEY ORTADA"

Yusuf Sağlam, şunları söyledi:

"Sevgili Artvinliler birkaç konuya değinmek istiyorum, birkaç gündür ben ve arkadaşlarım özellikle bir konuya değinmek istemiyorlardı ama değinmek mecburiyetinde kaldık. İktidar partisi mensupları bu meydanlarda terörü bahane ederek bize uygunsuz ithamlarda bulundular. Kendilerine şunu hatırlatmak istiyorum; biz Millet İttifakıyız ve bu ittifakın içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat parti ve DEVA partisi var ve Millet İttifakı 6 partiden oluşan bir ittifaktır. Bu ittifakın içinde başka parti görüyor musunuz arkadaşlar. Buraya bir kulp takarak bizi yani ittifakımızı ve bizi terörle ilişkilendirip nemalanmak istiyorlar ama buradan diyorum ki size buradan ekmek çıkmaz. Bir aynaya bakacaksınız seni oluşturan ittifakın içine bakın içerinizde kimin olduğuna bakacaksınız, ittifakta değil bizzat içinizde ve listelerinizden yani AKP'nin içerisinde HÜDA- PAR'ı göreceksiniz. HÜDA- PAR ne yapmış ve onun mensupları Diyarbakır'da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı şehit etmiş ve beraberinde birçok askerimizde şehit etmiştir. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum ve ruhları şad olsun diyorum. HÜDA- PAR kim ve her vesileyle benim cumhuriyetle problemim var, benim Türklükle problemim var, benim bayrakla problemim var ve sen şimdi laiklikle, Türklükle, cumhuriyetle ve bayrakla problemi olan adamı partine alıp ve bir de listelerinden milletvekili adayı yapıyorsun. Evet kim kimle iş tutmuş evet her şey ortada hangi parti kiminle iş birliği yapıyor her şey ortada."