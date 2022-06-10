İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haberler

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

AA - Barış Gündoğan - Politika
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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "6 Genel Başkan, cumhurbaşkanlığına kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "6 Genel Başkan, cumhurbaşkanlığına kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim." dedi.

Oral, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin tartışmalara neden olması üzerine dün Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunmuştu. Oral, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Oral, "Sayın Genel Başkan'dan dün randevu istemiştik, çok naziktiler sağ olsun, bugüne randevu verdi." dedi.

Oral, şunları söyledi:

"Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk. Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Bir Çin atasözü var 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.' Gösterdiği nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamda her şeye yer verdim, başka yapabileceğim bir açıklama yok."

Kılıçdaroğlu'nun, yaptığı açıklamalarla ilgili ne söylediğinin sorulması üzerine Oral, "O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında. Millet İttifakı'nda Sayın Genel Başkan'ımız, 6 Genel Başkan kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim." diye konuştu.

Disipline sevk edildiğinin hatırlatılması üzerine İbrahim Halil Oral, bunun parti içi bir mesele olduğunu kaydetti.

AA / Barış Gündoğan - Politika

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