İYİ Parti Ankara'da yumruklar konuştu! Kavganın ardından seçimler iptal edildi
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İYİ Parti'nin Ankara'da düzenlediği milletvekilliği ön seçimi kavgaya sahne oldu. Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın ekibi ile milletvekili adayı Adnan Beker'in ekibi arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine sandalye ile saldırdı. Kavganın ardından seçim iptal edildi.
İyi Parti'de üyeler, milletvekili aday adayları için sandığa gidiyor. Ön seçimlerde parti üyeleri, milletvekili görmek istediği isimlere oy vermeye başladı.
İyi Parti'nin Ankara'da düzenlenen ön seçimi tartışmalara sahne oldu. Mükerrer oy tartışmasında İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın ekibiyle İYİ Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Adnan Beker'in ekibi kavgaya tutuştu.
Partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, kavga salon dışına da taştı. Bu sırada parti yetkilileri partililere sakin olmaları çağrısında bulundu.
Kavganın büyümesi üzerine polis müdahale etmek zorunda kaldı. Kavga nedeniyle ön seçimler iptal edilirken, o anlar kameralara yansıdı.