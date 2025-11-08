Haberler

İYİ Parti Aksaray'da 4. Olağan İl Kongresini Gerçekleştirdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 4. Olağan İl Kongresi'nde partililerle bir araya geldi. Kavuncu, Türkiye'nin kritik dönemlerinden geçtiğini vurgulayarak partinin iktidar hedefini yineledi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Aksaray 4. Olağan İl Kongresinde partililerle bir araya geldi.

Kavuncu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, İYİ Parti'nin sekizinci yılını kutladığını, bugünlere kolay gelmediğini söyledi.

İYİ Parti'nin kuruluşuyla bir araya geldiklerini belirten Kavuncu, "Türkiye çok kritik dönemlerden geçiyor. Onun için bu kongrelerden iyi, güçlü, sağlam, kaliteli ve herkesi kucaklayacak bir yapıyla çıkmak mecburiyetimiz var. Türkiye'nin problemleri TBMM'de konuşulur ve tartışılır. TBMM'de her şeyin tartışılabileceği ve konuşulabileceği bir ortam her zaman vardır. Her şeyi söylüyorlar. Bizi öfkelendirse de üzse de her düşünceyi ve fikri ifade ediyorlar." diye konuştu.

Kavuncu, İYİ Parti'nin hiçbir siyasi partinin rakibi olmadığını belirterek, "Biz iktidar olmak istiyoruz. Niyeti iktidar olmak isteyen herkes bizim rakibimizdir. Niyeti iktidar olmak istemeyen 'Yüzde 10-15 olsun, oyumuz olsun.' diyenler de bizim muhatabımız değildir." dedi.

İYİ Partinin iktidar olmak için kurulduğunu ifade eden Kavuncu, partinin bütün güçlüklere rağmen hala ayakta olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Politika
500
