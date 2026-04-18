İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Milas Akbelen ziyaretinde konuştu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Akbelen Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu.

Kavuncu, Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda yaşanan olayları ilk günden bu yana takip ettiklerini, Akbelen halkının yanında olduklarını, şimdi de bütün samimiyetleriyle bölgeye geldiklerini söyledi.

Ülkenin, enerji ihtiyacının olacağını, ancak burada bir karar vermek gerektiğini belirten Kavuncu, "Yani, kısa vadeli bir çözümle bir enerji mi, yoksa uzun süreli sürdürülebilir bir çevreyi korumak mı? "İşin o boyutundan öte bir de siz varsınız. Binlerce insanın hayatı söz konusu. Buradan elde edilecek enerjiyle, binlerce insan mağdur olacaksa o enerjiyi kullanan da huzursuz olur. Bu bir mecburiyet değil. Bunun alternatifi tabi ki çözümü olur." diye konuştu.

Aydın İdare Mahkemesinin termik santralleri kapatma kararı aldığını, ona rağmen bölgede faaliyetlerin devam ettiğini savunan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Biz kendimizi tarif ederken 'kalkınmacı bir partiyiz' diyoruz. Yani, kalkınma da çok kıymetli ama 'milliyetçi bir partiyiz' diyoruz. Milliyetçiliğimizin tanımında da bu ülkenin her vatandaşının huzuru, refahı bir diğerinin huzur refahından daha az ya da daha çok önemli değildir. Birileri enerjiden istifade edecekken birileri ata yadigarı toprağını, mezarını, evini kaybedecekse, bunun parasal karşılığı yoktur. Bundan kimse de mutlu olamaz. Onun için hem inandığımız değerler uğruna, hem hukuk için, hem adalet için biz dün de yanınızdaydık, bugün de yanınızdayız."

Kavuncu'ya, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un da arasında olduğu partililer eşlik etti.