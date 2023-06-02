İtalya'nın Milli Günü Ankara'da kutlandı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri katıldı. Ticaret Bakanı Muş, İtalya'nın Türkiye'nin yakın müttefiki olduğunu ve ikili ticaret hacminin rekor kırdığını belirtti.

İtalya'nın Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğindeki törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, İtalya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Ticaret Bakanı Muş, yaptığı konuşmada, İtalya'nın Milli Günü'nü kutlayarak, İtalyan hükümetine Türkiye'deki 6 Şubat depremleri sonrası destekleri için teşekkür etti ve İtalya'da sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziyelerini sundu.

İtalya'nın NATO, Akdeniz ve Avrupa'da Türkiye'nin yakın müttefiki olduğunun altını çizen Muş, "İtalya, dış ticaretimizde 5. sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimiz, geçen yıl 26 milyar doları aşarak rekor kırmıştır. Bu yılın sonuna kadar da 30 milyar dolar hedefimize ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Muş, Türkiye ve İtalya'nın ortak kültüre dayanan derin bağlarının bulunduğuna işaret ederek, "Derin ilişkilerimizi, ekonomiden savunmaya kadar her alanda geliştirmeye kararlıyız." dedi.

İtalyan Büyükelçi, depremde hayatını kaybedenleri andı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi de ülkesinin böylesine önemli bir gününde bir araya gelen davetlilere teşekkür etti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anan Marrapodi, "Eşi benzeri görülmemiş bir trajediye tanık olduk, bugünün hatırası sonsuza dek kalbimizde." ifadesini kullandı.

Marrapodi, İtalya'dan deprem bölgelerine yardıma giden arama kurtarma ekiplerinin ve kurulan sahra hastanesinin gerçek dayanışma ruhunu gösterdiğini vurgulayarak, İtalya'nın her zaman Türkiye'nin yanında olacağına işaret etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Marrapodi, "Avrupa, acımasız saldırganlık savaşıyla karşı karşıya. Tarihin doğru tarafında, Ukraynalıların yanında durmamız gerekiyor." dedi.

Bölgede barışı sağlamak için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğinin altını çizen Marrapodi, Türkiye'nin bu hedeflere yönelik önemli çabalarını desteklediğini kaydetti.

Marrapodi, İtalya ve Türkiye'nin başarılı ikili diyalog sürdürdüğünü ifade etti.

Etkinliğin sonunda sponsorlara plaket verildi ve yemek ikramı yapıldı.