Haberler

İtalya'da Başbakan Meloni'den Burka ve Peçe Yasağı Teklifi

İtalya'da Başbakan Meloni'den Burka ve Peçe Yasağı Teklifi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri, burka ve peçe kullanımını kamusal alanda yasaklayan bir yasa teklifi sundu. Tasarı, cami finansmanları için de şeffaflık getirilmesini öneriyor.

İTALYA'da Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ile peçe kullanılmasını yasaklayan ve camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunulduğu bildirildi.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FDI) tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ile peçe kullanılmasını yasaklayan ve camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunuldu. FDI Partisi'nden milletvekillerinin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunduğu 'Ayrılıkçılığa Karşı' isimli yasa tasarısının, burka, nikap ile peçenin, kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasını, camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına göre düzenlenmesini ve de 'zorla evlendirme suçu'na daha ağır cezalar getirilmesini öngördüğü belirtildi. Tasarıya göre, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin avro arasında para cezası da kesilebileceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum! 2 ülkeye teşekkür etti

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! 2 ülkeye açık açık teşekkür etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.