İtalya'da 5 Yıldız Hareketi'nden Filistin Protestosu

İtalya'da 5 Yıldız Hareketi'nden Filistin Protestosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İtalya'da 5 Yıldız Hareketi'nden Filistin Protestosu
Haber Videosu

İtalya'nın muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi milletvekilleri, parlamento oturumuna Filistin bayrağı renkleriyle katılarak hükümetin tutumunu protesto etti. Milletvekili Riccardo Ricciardi hükümete sert eleştirilerde bulundu.

İtalya'da muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri, parlamento oturumuna Filistin bayrağı renklerini taşıyan kıyafetlerle katıldı. Milletvekili Riccardo Ricciardi, "Neredeyse tüm dünya Filistin devletini tanırken İtalya neden bunu yapmıyor?" diyerek Başbakan Giorgia Meloni hükümetine tepki gösterdi.

İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde soru cevap oturumu düzenlendi. Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri oturuma Filistin bayrağının renklerinden oluşan siyah, beyaz ve yeşil tişörtlerle geldi, hükümetin Gazze'deki saldırılara ilişkin tutumuna karşı protesto düzenledi. Muhalif vekiller, hükümete Filistin devletini tanıma konusundaki tutumu hakkında soru soran milletvekili Riccardo Ricciardi'nin konuşması sırasında ayağa kalktı. Ricciardi hükümete, "Neredeyse tüm dünya Filistin devletini tanırken, İtalya neden bunu yapmıyor?" sorusunu yöneltti. Ricciardi, "Bugün bu bayrağı, elimizden alacağınız için kaldırmayacağız. Bugün onu üzerimizde taşıyoruz. Çünkü bu artık sadece Filistin bayrağı değil, insanlık için savaşanların evrensel bayrağı. Bildiğiniz ve sessiz kaldığınız, bir halkın yok edilmesine göz yumduğunuz için suçlusunuz. Soykırımcı bir liderin elini sıktınız. Yüzyılın bu döneminin en büyük katliamını siyasi ve ekonomik olarak desteklediniz. Her zaman insani duygulardan yoksun olarak hatırlanacaksınız. (Gazze'de) yaşananların soykırım olup olmadığı konusunda bir tartışmanın olması bile suçun büyüklüğünü gösteriyor. Artık soykırım tanımının ötesine geçtik. Şu anda olanları tanımlayabilecek bir kelime yok" şeklinde konuştu. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi

Kenti alarma geçiren orman yangını! Alevler hastaneye yaklaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Tepkiler peş peşe geliyor! Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu

İşgal kararı sonrası tokadı en büyük destekçisinden yedi
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.