İsveç Adalet Bakanı Strömmer: 'İsveç, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlettir'

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade kararını reddetmesine yönelik, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir. Yargıtay kararını verdi, şimdi Bakanlar Kurulu davayı karara bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi ve Today's Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden İsveç Yüksek Mahkemesi'nin kararını devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi. Bakan Strömmer, Yüksek Mahkeme'nin kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyerek, "İsveç hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlettir ve bu tür davalarla ilgilenecek bir yasamız vardır. Yargıtay kararını verdi, şimdi Bakanlar Kurulu davayı karara bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme reddetmişti

Öte yandan, İsveç Yüksek Mahkemesi dün 55 yaşındaki Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye iadesini reddetmişti. Yüksek Mahkeme Yargıcı Petter Asp yaptığı açıklamada, "Bu durumda iadenin önünde birkaç engel olduğu açıktır, bu nedenle iade gerçekleşemez" demişti.

Erdoğan: "Türkiye'ye deport edilmesi bizim için önemli"

Ankara'da 8 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, "Şu anda FETÖ'cü Bülent Keneş'in İsveç'ten Türkiye'ye deport edilmesi bizim için önemli. Biz bu konuda İsveç'in daha hassas davranmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu. - STOCKHOLM